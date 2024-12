Sein Team will Trump entlasten

Im Prozess unter Richter Merchan ging es um die illegale Verschleierung von 130.000 Dollar Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Das Gericht war überzeugt, dass dies dazu diente, sich Vorteile im Wahlkampf 2016 zu verschaffen. Ende Mai befanden Geschworene in New York Trump in 34 Anklagepunkten für schuldig – der erste Fall in der Geschichte der Vereinigten Staaten, in dem ein ehemaliger Präsident verurteilt wurde.