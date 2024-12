Neujahrsansprachen der Diktatoren Putin ist "stolz" auf seine Leistungen, Xi schreckt Taiwan auf

Kremlchef Putin (l.) und Chinas Machthaber Xi Jinping: In ihren Neujahrsansprachen bedrohen sie ihre NachbarlÀnder.

Kremlchef Putin lobt in seiner Neujahrsansprache seine schon 25 Jahre dauernde Herrschaft. Chinas Staatschef Xi Jinping bedroht einmal mehr Taiwan.

In seiner Neujahrsansprache hat sich Kremlchef Wladimir Putin "stolz" gezeigt angesichts von Errungenschaften wĂ€hrend seiner Herrschaft in den vergangenen 25 Jahren. "Es gibt noch viel zu tun, aber wir können stolz sein auf das, was erreicht wurde", sagte Putin in seiner vom Fernsehen ĂŒbertragenen Ansprache am Dienstag, der fĂŒr ihn zugleich den 25. Jahrestag an der Macht in Russland markierte.

Auf den Konflikt in der Ukraine ging Putin in seiner Neujahrsansprache nur mit einer vagen Anspielung ein. Er lobte aber wie schon im Vorjahr die russischen Soldaten: "An diesem Neujahrsabend sind die Gedanken, Hoffnungen von Angehörigen und Freunden, von Millionen Menschen ĂŒberall in Russland bei unseren KĂ€mpfern und Kommandeuren", sagte Putin. "An der Schwelle zu einem neuen Jahr denken wir an die Zukunft. Wir sind sicher, dass alles gut wird. Wir werden immer vorwĂ€rtsgehen", sagte er.

Xi: Wiedervereinigung mit Taiwan nicht aufzuhalten

Putin war am 31. Dezember 1999 erstmals PrĂ€sident in Russland geworden, nachdem sein VorgĂ€nger Boris Jelzin abgetreten und sich fĂŒr das Durcheinander im post-sowjetischen Russland entschuldigt hatte. Die Neujahrsansprache des PrĂ€sidenten wird von Millionen Haushalten in Russland verfolgt. Sie fĂ€llt in eine Zeit, in der russischen Truppen in der Ukraine vorrĂŒcken. Der designierte US-PrĂ€sident Donald Trump will nach seinem Amtsantritt am 20. Januar einen möglichst schnellen Waffenstillstand herbeifĂŒhren.

Auch Chinas PrĂ€sident Xi Jinping hat sich in einer Neujahrsansprache an seine Landsleute gewandt. Darin erhöhte er den Druck auf Taiwan. Niemand könne eine Wiedervereinigung aufhalten, sagte Xi in der im chinesischen Staatsfernsehen am Dienstag ausgestrahlten Rede. "Die Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße sind eine Familie. Niemand kann unsere Familienbande zerreißen und niemand kann die historische Entwicklung hin zur nationalen Wiedervereinigung aufhalten."

China bedrÀngt Taiwan mit Kriegsschiffen

China betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als abtrĂŒnnige Provinz und hat wiederholt auch den Einsatz von Gewalt nicht ausgeschlossen, um die Herrschaft ĂŒber die Insel wieder herzustellen. Auch Russland hat den Überfall auf die Ukraine immer wieder damit gerechtfertigt, dass beide Völker "BrĂŒder" seien, die zusammengehörten.

Die chinesische Armee hat in der Vergangenheit bereits mehrfach Manöver rund um Taiwan abgehalten, um damit den Anspruch auf das Territorium zu unterstreichen. Zuletzt verschĂ€rfte das Land seine militĂ€rischen Drohungen. Im Dezember hat die Regierung in Peking fast 90 Schiffe der Marine und KĂŒstenwache, davon zwei Drittel Kriegsschiffe, in einem breiten Streifen nahe taiwanischer GewĂ€sser, sĂŒdjapanischer Inseln sowie dem Ost- und SĂŒdchinesischem Meer auffahren lassen, wie taiwanische SicherheitskrĂ€fte sagten. Daraufhin haben Ende Dezember Taiwans Behörden Insidern zufolge erstmals eine Reaktion auf eine mögliche militĂ€rische Eskalation mit der Volksrepublik simuliert.