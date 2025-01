EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat wegen einer schweren Lungenentzündung ihre bevorstehenden Reisen abgesagt. Dies teilte ein Sprecher der EU-Kommission am Freitag mit. Die 66-Jährige wird ihre externen Termine in den ersten beiden Januarwochen nicht wahrnehmen.

Von der Leyen arbeite stattdessen von ihrer Heimatstadt Hannover aus und stehe in engem Kontakt mit ihrem Team, so der Sprecher weiter. Zu den abgesagten Terminen gehört eine Rede in Lissabon sowie eine Reise nach Danzig, die anlässlich der polnischen EU-Ratspräsidentschaft geplant war. Der Besuch in der polnischen Hafenstadt werde zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.