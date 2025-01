Schiff der chinesischen Küstenwache in philippinischen Gewässern (Archivbild): Die Philippinen verteidigen ihre Ansprüche im Südchinesischen Meer. (Quelle: Uncredited/dpa)

Ein hochrangiger philippinischer Sicherheitsbeamter hat die Präsenz eines chinesischen Patrouillenschiffs in philippinischen Gewässern scharf kritisiert und vor zunehmender Aggression durch China im Südchinesischen Meer gewarnt. Jonathan Malaya, stellvertretender Generaldirektor des Nationalen Sicherheitsrats, erklärte am Dienstag auf einer Pressekonferenz: "Die Anwesenheit dieses Monsterschiffs in philippinischen Gewässern, 77 Seemeilen von unserer Küste entfernt, ist inakzeptabel und sollte von der chinesischen Regierung sofort abgezogen werden."