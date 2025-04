Aktualisiert am 09.04.2025 - 15:54 Uhr

Aktualisiert am 09.04.2025 - 15:54 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Der Koalitionsvertrag von Union und SPD steht. Was plant die künftige schwarz-rote Bundesregierung? t-online gibt einen Überblick.

Rund sechs Wochen nach der Bundestagswahl und vier Wochen nach Beginn der Koalitionsverhandlungen haben Union und SPD ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. CDU-Chef Friedrich Merz , die SPD-Co-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken sowie CSU-Parteichef Markus Söder sind dazu am Mittwochnachmittag vor die Presse getreten. Über die Grundlage ihrer Koalitionsarbeit hinaus haben die Parteispitzen auch den Zuschnitt der Ministerien der künftigen Bundesregierung präsentiert.

Im Mittelpunkt der Einigung stehen die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit, die Begrenzung der illegalen Migration, Reformen am Arbeitsmarkt, die Dämpfung der Energiepreise sowie die Ankurbelung der Wirtschaft. t-online gibt einen Überblick, auf welche Punkte sich die Koalitionäre geeinigt haben:

Finanzen und Wirtschaft

Schwarz-Rot plant keine Steuererhöhungen . Der Solidaritätszuschlag wird aber nicht vollständig abgeschafft. Unternehmen stellen die schwarz-roten Koalitionäre Steuererleichterungen in Aussicht: Ab 2028 soll die Körperschaftsteuer jährlich um einen Prozentpunkt sinken. Ziel ist es, erst Anreize für Investitionen zu schaffen und danach die Steuern zu senken. Ab dem laufenden Jahr bis 2027 sollen Abschreibungen von bis zu 30 Prozent möglich sein. Weitere Entlastungen für energieintensive Unternehmen soll es durch einen Industriestrompreis geben.

Der Gastronomie wird ein langgehegter Wunsch erfüllt: Die Mehrwertsteuer soll wieder auf sieben Prozent gesenkt werden. Zuvor hatte die Ampel die in der Corona-Pandemie eingeführte Reduzierung aufgehoben.

Migrations- und Asylpolitik

Union und SPD kündigen einen Wechsel in der Migrations- und Asylpolitik an. Die Bezahlkarte für Asylbewerber, die bisher nicht in allen Bundesländern eingesetzt wird, soll bundesweit kommen. Außerdem soll es Maßnahmen gegen einen Missbrauch der Karte geben.