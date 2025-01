Darf ein U-Boot so heißen?

Streit in England

In England entbrennt eine Debatte über die Benennung eines U-Boots. Das sollte eigentlich auf den Namen einer Schlacht im Mittelalter getauft werden.

In Großbritannien hat die Marine davon abgesehen, ein neues U-Boot nach einer siegreichen mittelalterlichen Schlacht über Frankreich zu benennen und damit heftige Kritik ausgelöst. Es sei "nichts anderes als ein Sakrileg", dass das Schiff nun doch nicht nach der vor 600 Jahren ausgefochtenen Schlacht von Azincourt benannt werde, erklärte beispielsweise der konservative ehemalige Verteidigungsminister Grant Shapps am Montag im Onlinedienst X.

Am Sonntag hatte das von der Labour-Partei kontrollierte britische Verteidigungsministerium bekanntgegeben, dass das derzeit im Bau befindliche siebte U-Boot der Astute-Klasse "Achilles" genannt werde, in Anlehnung an einen berühmten Kreuzer aus dem Zweiten Weltkrieg. Unter der konservativen Vorgängerregierung war 2018 noch beschlossen worden, das U-Boot "Agincourt" zu nennen, nach dem englischen Namen der Schlacht von Azincourt.