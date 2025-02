Golf von Mexiko Wegen Trump: Google benennt Teil des Atlantiks um

Auf seinem Flug zum Super Bowl präsentierte Trump eine Karte mit dem umbenannten Golf von Mexiko. (Quelle: IMAGO/Handout /White House)

Donald Trump verfolgt zielstrebig seine nationalistische Agenda. Nun wird wie angekündigt der Golf von Mexiko auf Erlass des Präsidenten umbenannt. Zumindest in den USA.

Donald Trump macht mit seiner angekündigten "America first"-Politik ernst. Der US-Präsident setzt seine nationalistische Agenda nicht nur personell konsequent um. Er hat bereits eine Fülle an Erlasse auf den Weg gebracht, die die USA in Teilen fundamental verändern könnten. Trumps Exekutivanordnungen machen auch vor Landkarten nicht Halt.

So ordnete der 78-Jährige schon bei seinem Amtsantritt am 20. Januar per Dekret die Umbenennung des Golfs von Mexiko in Golf von Amerika an. Google änderte nun den Namen in seinem Kartendienst entsprechend. Nutzern in den USA wird der Meerbusen fortan als Golf von Amerika angezeigt.

Der Internetkonzern hatte die Änderung vor einigen Tagen angekündigt. Als Voraussetzung wurde genannt, dass die Bezeichnung in der US-Datenbank geografischer Namen geändert wird. Diese enthält jetzt den Begriff "Gulf of America". Ein Sprecher des Tech-Konzerns Google hatte zuvor erklärt, der Schritt sei im Einklang mit Googles "langjähriger Praxis, Namensänderungen zu übernehmen, wenn sie in offiziellen Regierungsquellen aktualisiert wurden".

Nutzer außerhalb der USA bekommen zwei Namen angezeigt

Der Name "Golf von Mexiko" ist seit dem 16. Jahrhundert gebräuchlich. Das Gewässer grenzt nicht nur an die US-Bundesstaaten Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama und Florida, sondern auch an Mexiko und Kuba. Trumps Erlass zufolge gilt die Namensänderung für das Gebiet bis zu den Seegrenzen von Mexiko und Kuba. Wichtig zu wissen: Der Meerbusen ist ein internationales Gewässer, gehört also keinem einzelnen Staat. Mit der Umbenennung erhebt Trump nun aber zumindest symbolisch Ansprüche auf diesen Teil des Atlantiks.

Nutzer außerhalb der USA bekommen den traditionellen Namen zuerst und den neuen daneben in Klammern angezeigt. So gehen digitale Kartendienste auch in anderen Fällen vor, wenn ein Land selbst eine von der allgemeinen Praxis abweichende geografische Bezeichnung verwendet.

Auch der Berg Denali in Alaska soll nach Trumps Wunsch umbenannt werden. Der Berg soll künftig wieder Mount McKinley genannt werden, nach dem amerikanischen Präsidenten William McKinley. Mit der Namensänderung des Denali machte Trump die Entscheidung des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama aus dem Jahr 2015 rückgängig, dem höchsten Berg Nordamerikas so zu bezeichnen, wie es die Ureinwohner Alaskas seit Jahrhunderten tun. Indigene Gruppen in Alaska, die sich lange für die Namensänderung eingesetzt hatten, kritisierten Trumps Ankündigung.