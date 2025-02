Politiker fordert: So soll Grönland nach US-Übernahme heißen

Trump will Insel kaufen

Ein republikanischer Abgeordneter hat einen Gesetzesentwurf in den US-Kongress eingebracht, der eine Umbenennung Grönlands in "Red, White and Blueland" ermöglichen soll. Rot, Weiß und Blau sind die Nationalfarben der USA. Verantwortlich für den Antrag ist der Kongressabgeordnete Buddy Carter aus Georgia, der mit seinem Vorstoß die Expansionspläne von US-Präsident Donald Trump unterstützt.