Teil einer russischen Drohne in Moldau: Die Präsidentin des Landes schlägt Alarm. (Quelle: Maia Sandu / Facebook)

Mehrere russische Drohnen flogen am Donnerstagmorgen über Moldau. Die Präsidentin des Landes ist besorgt.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben mehrere russische Drohnen den Luftraum der Republik Moldau verletzt. Eine der Drohnen sei in auf dem Territorium des Landes explodiert, zwei weitere abgestürzt, berichtet das moldauische Nachrichtenportal "NewsMaker". Als erste Reaktion hat Moldau den russischen Botschafter "dringend" einbestellt. Man wolle "offizielle Erklärungen" verlangen und gegen das "inakzeptable Vorgehen" protestieren, teilte das Außenministerium in Chişinău mit.