Die neue US-Regierung schreckt die Europäer mit ihrer Haltung zur Ukraine auf. Frankreich will jetzt wohl eine gemeinsame Haltung vorantreiben.

Der französische Präsident Emmanuel Macron ruft die europäischen Staats- und Regierungschefs für Montag zu einem Dringlichkeitsgipfel in Paris ein, wie der polnische Außenminister Radosław Sikorski auf der Münchner Sicherheitskonferenz erklärte. "Ich bin sehr froh, dass Präsident Macron unsere Staats- und Regierungschefs nach Paris einlädt", sagte Sikorski dem Magazin "Politico".

Er erwarte, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs die Herausforderungen, die US-Präsident Donald Trump darstellt, "auf sehr ernste Weise" diskutieren werden, so Sikorski. "Präsident Trump hat eine Methode, die die Russen ,razvedka boyem' nennen – Aufklärung durch Kampf: Man drängt und sieht, was passiert, und dann ändert man seine Position. Und wir müssen darauf reagieren", sagte der polnische Minister.

Treffen in Paris bislang nicht bestätigt

Laut "Politico" ist bislang unklar, ob an dem Treffen alle EU-Staats- und Regierungschefs teilnehmen werden oder nur eine kleinere Gruppe von Ländern. Offen ist demnach auch, ob andere europäische Staats- und Regierungschefs wie der britische Premierminister Keir Starmer ebenfalls eingeladen sind. Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot, der mit Sikorski in München auf dem Podium saß, bestätigte oder dementierte den Krisengipfel nicht.

Trumps Angebot stößt in Kiew auf Widerstand

Sikorski sagte später, dass der polnische Premierminister Donald Tusk am Montag auf Einladung Macrons zu dem Treffen reisen wird. "Wir müssen unsere Stärke und Einigkeit zeigen", sagte Sikorski in einem Beitrag in den sozialen Medien.