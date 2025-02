Apple-Chef Tim Cook (Archivbild): Er will in Zukunft wieder kräftig in den US-Markt investieren. (Quelle: Karl Mondon/imago-images-bilder)

Apple plant massive Investitionen in den USA, was Tausende neue Arbeitsplätze schaffen soll. Trumps Politik scheint bei den großen Firmen anzuschlagen.

Nach dem Sieg von Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl kündigt Apple massive Investitionen in den USA an. In den kommenden vier Jahren werde der Konzern insgesamt 500 Milliarden Dollar ausgeben, teilte der iPhone-Entwickler am Montag mit. Dazu gehöre der Aufbau einer Produktion von Hochleistungsservern für Künstliche Intelligenz (KI). Im Rahmen der geplanten Projekte würden in der Forschung und Entwicklung etwa 20.000 Stellen geschaffen.