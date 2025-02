Aktualisiert am 25.02.2025 - 19:48 Uhr

Wladimir Putin: Die Inflation in Russland ist hoch. (Quelle: Mikhail Metzel)

Russlands Wirtschaftswachstum hat sich nach Jahren der Kriegswirtschaft spĂŒrbar verlangsamt. WĂ€hrend offizielle Zahlen fĂŒr 2024 noch ein solides Plus von 4,1 Prozent ausweisen, warnen unabhĂ€ngige Experten vor Stagnation, Inflation und steigenden wirtschaftlichen Risiken. Das berichtet der "Business Insider".

Laut Premierminister Michail Mischustin habe vor allem die Industrie das Wachstum vorangetrieben, insbesondere der RĂŒstungssektor. Auch die Autobranche und die DĂŒngemittelindustrie verzeichneten ZuwĂ€chse. Einige Sektoren profitierten zudem von der wirtschaftlichen Abschottung des Landes. Dennoch mehren sich Zweifel an der GlaubwĂŒrdigkeit der offiziellen Zahlen. Die Ökonomin Natalja Subarewitsch bezeichnete die angeblichen Wachstumswerte aus Russland als "verblĂŒffend" und kritisierte die mangelnde Transparenz der staatlichen Statistikbehörden.

Erste Anzeichen einer AbkĂŒhlung von Russlands Wirtschaft

WĂ€hrend der Staat ein FĂŒnftel des Wachstums durch Investitionen trĂ€gt und der RĂŒstungssektor von hohen Staatsausgaben profitiert, geraten andere Branchen unter Druck. Besonders betroffen sind der Immobilienmarkt, die Stahl- und Baustoffindustrie sowie der Kohleabbau. In Moskau und St. Petersburg ist die Nachfrage nach Wohnraum um ein Drittel eingebrochen. Auch die Automobilbranche kĂ€mpft mit sinkenden Verkaufszahlen und finanziellen Schwierigkeiten.

Sanktionen belasten Russlands Wirtschaft

Die westlichen Sanktionen treffen vor allem die russische Rohstoffindustrie. Neue Maßnahmen gegen die Schattenflotte erschweren den Export von Öl, was die Einnahmen schmĂ€lert. Der einst lukrative Gassektor steckt ebenfalls in der Krise: Gazprom meldete 2024 erstmals seit 25 Jahren Milliardenverluste. Sinkende Gaspreise und der Wegfall europĂ€ischer AbsatzmĂ€rkte verschĂ€rfen die Lage. Eine neue Pipeline nach China , auf die Moskau gehofft hatte, wird vorerst nicht gebaut. Gleichzeitig schrumpft der nationale Wohlstandsfonds, aus dem Russland lange Zeit Haushaltslöcher stopfte, seit Kriegsbeginn um rund 60 Prozent.

Die massiv gestiegenen Staatsausgaben fĂŒr den Krieg haben die Inflation in die Höhe getrieben. Im Februar lag sie offiziell bei 9,9 Prozent, gefĂŒhlt sei sie noch deutlich höher, so Subarewitsch. Zum Vergleich: In Deutschland liegt die Inflation bei 2,3 Prozent.