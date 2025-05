Aktualisiert am 12.05.2025 - 09:37 Uhr

Die USA und China haben sich auf konkrete Schritte zur Entschärfung ihrer Handelskonflikte verständigt. Dies geht aus einer Erklärung des Weißen Hauses vom Montag hervor. Zuvor hatte es Gespräche beider Länder in Genf gegeben.

In dem gemeinsamen Statement betonen die USA und China die Bedeutung einer langfristigen, nachhaltigen und für beide Seiten vorteilhaften wirtschaftlichen Beziehung, die nicht nur den bilateralen Handel fördern, sondern auch die globale wirtschaftliche Stabilität unterstützen soll.

In der Erklärung heißt es, beide Seiten seien sich der "Bedeutung ihrer bilateralen wirtschaftlichen und handelsbezogenen Beziehungen für beide Länder und die Weltwirtschaft" bewusst. Zudem hätten die jüngsten Gespräche gezeigt, dass fortgesetzter Austausch "das Potenzial hat, die Anliegen beider Seiten in ihren wirtschaftlichen und handelspolitischen Beziehungen zu adressieren."

USA wollen Zölle um 24 Prozentpunkte senken

Als ersten Schritt haben die USA angekündigt, die zusätzlichen Zölle auf Waren aus China, einschließlich solcher aus Hongkong und Macau, um 24 Prozentpunkte für zunächst 90 Tage auszusetzen. Diese Maßnahme betrifft die in einem Erlass von US-Präsident Donald Trump Anfang April festgelegten zusätzlichen Abgaben. Ein Grundsatzzoll von zehn Prozent bleibt jedoch bestehen. Darüber hinaus sollen die zuletzt im vergangenen April eingeführten Zollerhöhungen vollständig zurückgenommen werden.

Zur weiteren Klärung offener Fragen soll ein ständiger Dialogmechanismus eingerichtet werden. Die Vertreter für diese Gespräche werden auf chinesischer Seite He Lifeng, Vizepremier des Staatsrats, und auf US-amerikanischer Seite Finanzminister Scott Bessent sowie der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer sein. Die Treffen sollen abwechselnd in den USA, China oder in Drittstaaten stattfinden, "sofern dies einvernehmlich vereinbart wird".