Der Druck steigt

Seit seiner Amtseinführung Ende Januar hat sich auch US-Präsident Donald Trump als Vermittler in den Friedensgesprächen positioniert. Trotz zahlreicher Treffen seines Top-Diplomaten Steve Witkoff gab es bislang jedoch keine langfristigen Fortschritte in den Verhandlungen. Das lag nicht zuletzt auch an Trumps unberechenbarem Verhalten. Zuletzt drohten die USA mehrfach, sich aus den Verhandlungen gänzlich zurückzuziehen. Im Angesicht der Möglichkeit auf direkte Friedensverhandlungen schrieb der US-Präsident auf seiner Online-Plattform "Truth Social": "Führt das Gespräch – jetzt!!!"

In Vorbereitung auf die Gespräche am Donnerstag in Istanbul formulierte man gemeinsam als USA, Europa und Ukraine die Forderung nach einer 30-tägigen Waffenruhe. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen, die sich als neue "Allianz der Willigen" positionieren, drohten Russland "massive" Sanktionen an, sollte Putin sich den Forderungen nicht beugen. Auch wenn Erdoğan das Wort Sanktionen abermals nicht in den Mund nahm, pflichtete er der Forderung der Partner bei und sagte in einem Telefongespräch am Sonntag gegenüber Putin, dass eine solche Waffenruhe die "die nötige Atmosphäre" für etwaige Friedensgespräche schaffen würde.