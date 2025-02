Aktualisiert am 27.02.2025 - 15:35 Uhr

Der inhaftierte PKK-Anführer Abdullah Öcalan ruft seine verbotene kurdische Arbeiterpartei zur Auflösung und zur Beendigung des bewaffneten Kampfes in der Türkei auf. Öcalan, der seit 1999 in einem türkischen Gefängnis sitzt, erklärte am Donnerstag: "Ich trage die historische Verantwortung für diese Entscheidung." Zuvor hatte eine Delegation der pro-kurdischen Partei DEM den wegen Hochverrats inhaftierten Öcalan auf der Gefängnisinsel Imrali bei Istanbul besucht. Ein Vertreter der DEM verlas Öcalans Erklärung.