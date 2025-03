Ein russisches Kriegsschiff ist erneut in der Nähe der Balearen gesichtet worden. Laut der Zeitung "Diario de Mallorca" hat die Fregatte "Admiral Golowko" am 27. Februar das Alborán-Meer zwischen Spanien und Marokko passiert. Die spanische Marine begleitete das Schiff, bis es seine Fahrt in Richtung östliches Mittelmeer fortsetzte. Dabei fuhr es auch an Mallorca und den Nachbarinseln vorbei.