Eine Person wird in Handschellen abgeführt (Symbolbild): In Rumänien wurden Putsch-Planer festgesetzt. (Quelle: IMAGO/Rüdiger Wölk)

In Rumänien sind sechs Menschen festgenommen worden wegen des Verdachts, einen Staatsstreich geplant zu haben. Die Verdächtigen hätten zudem mehrfach Kontakt zu "Agenten fremder Mächte" gehabt "sowohl auf dem Territorium Rumäniens als auch jenem der Russischen Föderation", heißt es in einer Mitteilung der für organisiertes Verbrechen zuständigen Sondereinheit der Staatsanwaltschaft, DIICOT.

Plan sah Nato-Austritt und neue Verfassung vor

Wollten Unterstützung aus Moskau

Zwei der Verdächtigen seien im Januar dieses Jahres nach Moskau gereist und hätten dort Personen getroffen, die dazu bereit seien, die Übernahme der Macht dieser Gruppe in Rumänien zu unterstützen. Nach Angaben des Inlandsgeheimdienstes SRI haben die Verdächtigen auch eine paramilitärische Gruppe geplant, mit dem Ziel, die verfassungsmäßige Ordnung in Rumänien zu destabilisieren. Mitglieder dieser Gruppe hätten "aktiv die Unterstützung von Offizieren aus der Botschaft der Russischen Föderation (in Bukarest) verlangt", heißt es in einer Mitteilung des SRI.