Österreich will keine abgewiesenen Asylbewerber aufnehmen

Union und SPD wollen in der Asylpolitik einen deutlich härteren Kurs verfolgen. Österreich könnte ihnen einen Strich durch die Rechnung machen.

Österreich erteilt den Plänen der Koalitionssondierer von Union und SPD zur Rückweisung von Asylbewerbern an der Grenze eine Absage. Österreich werde solche Personen nicht annehmen, teilte das Innenministerium in Wien der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Spitzen von Union und SPD hatten sich zuvor auf einen gemeinsamen Kurs in der Migrationspolitik verständigt.