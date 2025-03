Der Oberste Führer des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, hat den Vorschlag der USA zu Gesprächen über sein Atomprogramm zurückgewiesen. US-Präsident Donald Trump hat in einem Brief zu solchen Gesprächen aufgerufen. Das Schreiben wurde am Mittwoch vom Anwar Gargasch, dem Berater des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, an den iranischen Außenminister Abbas Arakchi übergeben.