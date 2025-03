Nach Ermittlungen wegen Bestechungsvorwürfen hat das Europaparlament die Lobbyisten des chinesischen Huawei-Konzerns vorläufig aus seinen Gebäuden in Brüssel und Straßburg verbannt. "Als Vorsichtsmaßnahme hat das Parlament beschlossen, den Zugang von Vertretern des Unternehmens Huawei zum Parlament mit sofortiger Wirkung auszusetzen", teilte eine Parlamentssprecherin am Freitag mit.

Mehrere Verdächtige festgenommen

Im Zuge der Affäre wurden nach Justizangaben mehrere Verdächtige vorläufig festgenommen. Sie sollen Geld für politische Stellungnahmen gezahlt haben. Zudem machten sie nach Justizangaben "übermäßige Geschenke", etwa in Form von Reisen oder Einladungen zu Fußballspielen. Belgischen Medien zufolge sollen bis zu 15 EU-Abgeordnete in die Affäre verwickelt sein.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gab es 21 Durchsuchungen in Brüssel, anderen belgischen Landesteilen sowie in Portugal, an denen rund hundert Polizisten beteiligt waren. Mehrere Büros im EU-Parlament wurden laut Staatsanwaltschaft versiegelt, insbesondere die von zwei verdächtigen Assistenten. Ein weiterer Verdächtiger wurde in Frankreich mit europäischem Haftbefehl festgenommen.