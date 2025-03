Südafrikas Botschafter in den USA ist US-Außenminister Marco Rubio zufolge nicht mehr willkommen. "Wir haben nichts mit ihm zu besprechen, und deshalb gilt er als PERSONA NON GRATA", erklärte Rubio am Freitag in einem Beitrag auf X. Eine persona non grata ist eine unerwünschte Person. US-Präsident Donald Trump hatte Anfang Februar erklärt, gewisse Teile der Gesellschaft in Südafrika würden sehr schlecht behandelt. Die Nachkommen der europäischen Siedler seien "Opfer ungerechter rassistischer Diskriminierung". Auslöser war ein Gesetz in Südafrika, das eine ungleiche Verteilung von Ackerland angehen soll. Davon gehören vier Prozent den Schwarzen, die 80 Prozent der Bevölkerung ausmachen.