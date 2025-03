Aktualisiert am 25.03.2025 - 17:31 Uhr

Donald Trump (r) mit Wolodymyr Selenskyj: Der US-Präsident will eine Einigung erzielt haben. (Quelle: IMAGO/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre)

Die USA haben nach eigenen Angaben am Dienstag separate Abkommen mit der Ukraine und Russland geschlossen, um die sichere Schifffahrt im Schwarzen Meer zu gewährleisten und ein Verbot von Angriffen auf Energieanlagen in beiden Ländern durchzusetzen. Das Weiße Haus in Washington erklärte, die US-Regierung werde dazu beitragen, Russlands Zugang zum Weltmarkt für Agrar- und Düngemittelexporte wiederherzustellen. Zudem werde man weiterhin Gespräche auf beiden Seiten vermitteln, um einen nachhaltigen Frieden zu erreichen. Zuvor hatten US-Vertreter mit russischen und ukrainischen Delegationen getrennt verhandelt.