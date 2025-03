Romano Prodi in einer TV-Sendung: Der italienische Politiker steht in der Kritik. (Quelle: IMAGO/imago)

Der ehemalige EU-Kommissionspräsident Romano Prodi hat im Interview einer italienischen TV-Journalistin der Frau nach einer vermeintlich unpassenden Frage an den Haaren gezupft. Der 85-Jährige, der auch zweimal italienischer Regierungschef war, steht deshalb in der Kritik – zumal er anfangs bestritten hatte, dass sich die Szene so zugetragen habe. Prodi behauptete, der Frau nur die Hand auf die Schulter gelegt zu haben.

Bei einem Termin in Brüssel gab es keine Entschuldigung

Orefici wehrte sich nicht gegen die Berührung in dem Interview. Später erklärte sie, so etwas habe sie in ihrer gesamten Berufszeit noch nicht erlebt. Prodi rechtfertigte sich bei einem Termin in Brüssel mit den Worten: "Die Zeit klärt viele Dinge. Die Leute verwechseln Zuneigung mit Aggression." Eine Entschuldigung gab es von ihm nicht.