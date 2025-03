Trump: "Ich habe keine Ahnung, was Signal ist"

Donald Trump bleibt bei seinem Kurs und nimmt den nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz weiter in Schutz. Angesprochen auf den Skandal um die Chatgruppe auf dem Messenger Signal erklärte der US-Präsident dem TV-Sender NBC: "Ich feuere keine Leute wegen Fake News und Hexenjagden." Trump erklärte weiter: "Ich habe keine Ahnung, was Signal ist. Es ist mir egal, was Signal ist." Die Trump-Regierung soll auch darüber diskutiert haben, Waltz zu entlassen.