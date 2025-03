Aktualisiert am 30.03.2025 - 11:55 Uhr

Trumps Nationaler Sicherheitsberater Mike Waltz (Archivbild): Auch in der US-Regierung hat er Kritiker. (Quelle: Saul Loeb/Pool AFP/dpa/dpa-bilder)

Nach dem Signal-Skandal scheint sich Mike Waltz in seinem Amt zu halten. In der Trump-Regierung hat er trotzdem einen prominenten Kritiker.

Auch wenn US-Präsident Donald Trump und die restliche US-Regierung dem nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz öffentlich den Rücken stärken: Intern sollen Vizepräsident J. D. Vance Trump zur Entlassung des nationalen Sicherheitsberaters, der die Signal-Chatgruppe mit Journalist Jeffrey Goldberg eröffnet hatte, geraten haben. Das berichtet das Nachrichtenportal "Politico". Der angeschlagene Ex-Militär hält sich demnach nur wegen Trumps Hass auf die "liberalen Medien" in seinem Amt.

Wie kommt Goldberg in Waltz' Adressbuch?

Wie die "New York Times" berichtet, soll Trump verschiedene Mitglieder der Regierung gefragt haben, ob er Waltz feuern soll. Der Sicherheitsberater stehe in der Regierung schon länger in der Kritik: Seine außenpolitischen Positionen als Hardliner, der für Militäreinsätze der USA plädiert, stehen im Widerspruch zu dem Kurs der restlichen Trump-Regierung. Bei Diskussionen über das Vorgehen der USA im Iran soll er etwa mit J. D. Vance aneinandergeraten sein.