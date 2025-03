Rohstoffabkommen: Ukraine will Gegenvorschlag vorlegen

Donald Trump (r) mit Wolodymyr Selenskyj: Die Ukraine will weiter verhandeln. (Quelle: IMAGO/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre)

Die Ukraine will nach Angaben eines hochrangigen Regierungsvertreters bis Ende der Woche einen Gegenvorschlag zum US-Entwurf für ein Rohstoffabkommen mit den USA vorlegen. Nach per Videoschaltung geführten Verhandlungen mit der US-Seite würden die ukrainischen Unterhändler zunächst mit Präsident Wolodymyr Selenskyj über den Stand der Gespräche beraten, eine eigene Verhandlungsposition erarbeiten und diese dann den USA zukommen lassen, sagte der Regierungsvertreter am Montag der Nachrichtenagentur AFP.