Aktualisiert am 04.04.2025

Aktualisiert am 04.04.2025

Peter Marks, Chef der Impfstoffzulassung in den USA, trat nach Druck von RFK Jr.'s Team zurück. Der Minister habe unbelegte Daten zur Masernimpfung verlangt – Marks weigerte sich.

Der bisherige Chef der Impfstoffzulassung in den USA , Peter Marks, hat seinen Rücktritt erklärt – die Behörde verlassen wird er am Samstag. Das Team von Trumps Gesundheitsminister Robert F.Kennedy Jr. (RFK) habe ihm nahegelegt, zu gehen und gedroht, ihn andernfalls zu feuern.

Der Grund: Das Team von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. habe ihn aufgefordert, wissenschaftlich nicht belegbare Daten zur Gefährlichkeit der Masernimpfung für sie zu erstellen. Marks habe sich geweigert, erklärte er in einem Interview mit dem "Wall Street Journal".

Laut Marks habe Kennedys Team konkret Daten zu Fällen von Hirnschwellungen und Todesfällen durch die Masernimpfung angefordert. Marks sagte, solche Daten existierten schlicht und einfach nicht, weil es in den USA keine bestätigten Fälle gebe. In seinen Worten: "Ich kann nur zu einem Schluss kommen: Es gab kein Verständnis für jemanden, der sich streng an die Wissenschaft hält."