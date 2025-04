Richter Samuel Alito (links) und Clarence Thomas: Die zwei ultrakonservativen Hardliner am Supreme Court der USA stellten sich gegen die Entscheidung ihrer Kollegen. (Quelle: IMAGO/Chip Somodevilla - Pool via CNP)

Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat die geplante Abschiebung mehrerer Venezolaner in Haft überraschend gestoppt. Das geht aus einer am frühen Samstag veröffentlichten Verfügung hervor. Darin heißt es, die Regierung dürfe diese Gruppe von Gefangenen "bis auf Weiteres" nicht abschieben.

Nach Angaben der American Civil Liberties Union (ACLU) sind die betroffenen Männer im texanischen Bluebonnet-Gefängnis in Anson inhaftiert. Die Organisation hatte am Freitag mehrere Eilanträge gestellt – auch beim Supreme Court. Hintergrund ist die Sorge, dass eine richterlich angeordnete Überprüfung unterlaufen werden könnte: Einige Männer seien bereits in Busse gebracht worden, teilte die ACLU mit. Die Organisation sieht die Gefahr, dass den Betroffenen keine realistische Chance mehr bleibe, juristisch gegen die Maßnahmen vorzugehen.

Regierung will sich an Gerichtsentscheidung halten

Ein Sprecher des Heimatschutzministeriums bekräftigte lediglich, man werde sich an die Anordnung des Gerichts halten. Die Betroffenen würden von der US-Regierung als Mitglieder einer kriminellen Bande betrachtet, die in Südamerika unter anderem in Menschenhandel verwickelt sei. "Wir werden keine Einzelheiten zu unserem Anti-Terror-Einsatz preisgeben", erklärte die stellvertretende Heimatschutzministerin Tricia McLaughlin am Freitag.