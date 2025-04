Besuch von Meloni bei Trump: Dolmetscherin verliert den Faden

"Was passiert ist, ist das Schlimmste, was einem Dolmetscher passieren kann, furchtbar peinlich", bat Maiolini-Rothbacher in der Tageszeitung "Corriere della Sera" öffentlich um Entschuldigung. Die Italienerin hatte an Gründonnerstag im Oval Office bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump vor den Kameras den Faden verloren. Als Meloni dies bemerkte, übersetzte sie sich selbst.