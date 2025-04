Sultan will Putin beschenken – und scheitert an Sicherheitsmann

Am Dienstag besuchte der Sultan des Oman, Haitham bin Tarik, den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Moskauer Kreml. Ein Gastgeschenk ist bei solchen Treffen nicht unüblich – das des Sultans scheiterte allerdings an den Sicherheitsvorkehrungen des russischen Präsidentenpalastes.

Delegation scheiterte an Sicherheitskontrolle

In einfachem Russisch soll die Delegation noch versucht haben, dem Beamten zu erklären, dass es sich bei dem Dolch um ein Geschenk für Putin handelt. "Für wen ist das Geschenk?", soll dieser geantwortet haben. "Putin! Der russische Präsident", entgegneten die Mitglieder der Delegation dem "Kommersant"-Bericht zufolge.

Putin und Sultan bin Traik sprachen über Iran

Bei dem Gespräch zwischen dem Sultan und Putin ging es vor allem um das iranische Atomprogramm. Das Sultanat tritt in den Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten als Vermittler auf und hatte am Karsamstag ein Gespräch zwischen beiden Nationen in Rom organisiert.