Bilder des Fahrzeugs kursieren seit Kurzem in sozialen Netzwerken. Sie sollen ursprünglich vom Telegram-Kanal "Military Informant" veröffentlicht worden sein. Wo und wann die Aufnahmen entstanden sind, ist bislang unklar. Die Militärexperten des Fachmagazins "The Warzone" schätzen die Aufnahmen allerdings als authentisch ein.

Auf den veröffentlichten Bildern wirkt das schwere Fahrzeug verlassen, ist teilweise mit Schnee bedeckt und zeigt äußerlich keine offensichtlichen Schäden. Ob es sich noch in ukrainischem Besitz befindet oder in russische Hände gefallen ist, bleibt offen. Auf dem Heck prangt in blauer Farbe der Schriftzug "M113" – eine Anspielung auf den gleichnamigen US-amerikanischen Truppentransporter, der ebenfalls in der Ukraine genutzt wird.