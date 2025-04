Terrorgruppe soll aus Pakistan agieren

Die Gruppe The Resistance Front (TRF) reklamierte den Anschlag in Pahalgam laut des Portals "Greater Kashmir" für sich. Demnach handelt es sich um eine Splittergruppe der verbotenen islamistischen Terrororganisation Lashkar-e-Taiba (LeT), die unter anderem für eine Anschlagsserie in der indischen Wirtschaftsmetropole Mumbai im November 2008 verantwortlich gemacht wird.