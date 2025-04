Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wasser wird in Zeiten der Klimakrise eine immer wichtigere Ressource. In Zukunft könnten die Konflikte darum deutlich zunehmen. Sogar Kriege sind möglich.

Es ist ein gigantisches Projekt, dessen Bau die Kommunistische Partei Chinas am 25. Dezember 2024 bewilligte: Am Fluss Yarlung Tsangpo, der in Tibet entspringt, soll der größte Staudamm der Welt entstehen. 115 Milliarden Euro könnte das Projekt kosten, prognostiziert das Büro für Wasserressourcen in der chinesischen Provinz Chongyi.

Einmal gebaut und in Betrieb genommen, soll der gigantische Staudamm bis zu 300 Milliarden Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen – und damit mehr als dreimal so viel wie das bislang größte Wasserkraftwerk der Welt, der Drei-Schluchten-Damm in der chinesischen Provinz Hubei.

Noch nähern China und Indien sich derzeit an

Kritik kommt jedoch aus Indien und Bangladesch. Denn der Yarlung Tsangpo, den das neue Wasserkraftwerk in Tibet aufstauen soll, fließt nicht allein durch China. Im Himalaja-Gebirge ändert der Fluss seinen Lauf nach Süden – wo er bald als Brahmaputra durch Indien und später unter weiteren Namen durch Bangladesch fließt.

Zwar befinden sich Indien und China nach vielen Jahren mit eskalierenden Grenzkonflikten aktuell in einer Phase der politischen Annäherung – doch das geplante Großprojekt könnte diese schwer belasten. Denn Indien sieht durch den chinesischen Staudamm seine eigene Wasserversorgung bedroht. Experten des US-amerikanischen Instituts Lowy mutmaßen, China könne durch weitere geplante Kraftwerke versuchen, den Lauf des Flusses nach Norden zu verändern und Indien und Bangladesch so eine der wichtigsten Süßwasserquellen nehmen. Beweise für diesen Plan gibt es allerdings nicht.

Die Befürchtungen in Neu Dehli und Dhaka zeigen, dass Wasser immer mehr zu einer entscheidenden geopolitischen Ressource wird. Schon jetzt drehen sich weltweit viele Konflikte darum. In Zukunft dürften sie angesichts der sich zuspitzenden Klimakrise weiter zunehmen. Denn nur 0,3 Prozent der weltweiten Wasserreserven sind als Süßwasser für Menschen zugänglich. Vor allem in diesen Regionen könnte der Kampf ums Wasser dann eskalieren.

Streit ums Nilwasser in Nordafrika

Der Nil gilt als der längste Fluss der Erde. Er ist die Lebensader Ägyptens, des Sudans und Äthiopiens, wo der wichtigste Zufluss des großen Stroms, der Blaue Nil, entspringt. Dieser Zufluss sorgt seit Jahren für Streit zwischen den drei Anrainerstaaten. Äthiopien hat hier 2022 den Renaissance-Staudamm (GERD) in Betrieb genommen, den Ägypten als existenzielle Bedrohung betrachtet – denn es hat Sorge, dass das flussaufwärts gelegene Äthiopien die Durchleitung des Nilwassers als Druckmittel in Trockenzeiten einsetzen könnte.

Die Angst ist nicht ganz unbegründet, denn 85 Prozent des gesamten Nilwassers fließen über den Blauen Nil in Richtung Ägypten. Und aufgrund fehlender Verträge zwischen den beiden Ländern ist nicht abschließend geklärt, wie viel Wasser Äthiopien im Falle einer anhaltenden Dürre stauen darf.

Ägypten möchte eine garantierte Wassermenge festlegen, die ihm jährlich zur Verfügung steht. Äthiopien wünscht sich eine flexiblere Lösung und befürchtet im Falle einer anhaltenden Dürre den Pegel im Staubecken zu tief absenken zu müssen. Um diese Frage zu klären, wünschen sich Ägypten und der ebenfalls am Nil gelegene Sudan eine internationale Vermittlung. Äthiopien lehnt diesen Schritt bislang ab.