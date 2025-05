"Tag des Sieges" in Moskau

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Freitag nach der jährlichen Siegesparade in Moskau hochrangige Vertreter des nordkoreanischen Militärs empfangen. Dabei begrüßte er die Generäle nicht nur per Handschlag, sondern umarmte auch einen von ihnen – für den russischen Präsidenten ein ungewöhnlicher Vorgang. Normalerweise sieht Putin nämlich von Körperkontakt jenseits des obligatorischen Handschlags ab.