Fünf Jahre nach dem Brexit rücken Großbritannien und die Europäische Union wieder enger zusammen. Zu Beginn eines Gipfeltreffens in London stimmten die Vertreter der 27 EU-Mitgliedstaaten Plänen für eine vertiefte Zusammenarbeit in Bereichen wie Verteidigung, Sicherheit, Lebensmittelstandards, Fischerei und Energie zu. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Diplomaten und EU-Beamte.

Der Gipfel in London, bei dem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa den Deal mit Großbritanniens Premier Keir Starmer formell besiegeln wollen, ist der Erste seit dem Brexit im Jahr 2020 und gilt als wichtiger Meilenstein in den Beziehungen zwischen den beiden Seiten.

Engere Verteidigungskooperation

Angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine und Trumps eratischer Sicherheitspolitik, streben die EU und Großbritannien nun eine deutlich engere Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen an. Zudem sollen künftig Hürden im Lebensmittelhandel abgebaut werden. Auch beim Zugang zu Fischereigebieten planen beide Seiten eine engere Kooperation in den kommenden Jahren – ein Thema, das in Großbritannien politisch besonders sensibel ist.