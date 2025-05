Aktualisiert am 28.05.2025 - 23:45 Uhr

Der Chef der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen , Mohammed Sinwar, ist nach Angaben des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu getötet worden. "Wir haben Mohammed Sinwar eliminiert", sagte Netanjahu am Mittwoch bei einer Sitzung des israelischen Parlaments.

Bereits in der vergangenen Woche hatte es Berichte über den möglichen Tod von Mohammed Sinwar gegeben. Israels Verteidigungsminister Israel Katz sagte damals, dass er davon ausgehe, dass Sinwar "ausgeschaltet worden" sei.

"Präziser Angriff auf Hamas-Terroristen"

Israelische Medien hatten nach einem israelischen Angriff auf ein Krankenhaus in Chan Junis im südlichen Gazastreifen jüngst berichtet, dieser habe Mohammed Sinwar gegolten. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht. Bei dem Angriff in der vergangenen Woche wurden nach Krankenhausangaben mehrere Menschen getötet. Die israelische Armee teilte mit, es habe sich um einen "präzisen Angriff auf Hamas-Terroristen in einem Kommando- und Kontrollzentrum" gehandelt.