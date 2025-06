Elon Musk sah sich in den vergangenen Wochen zunehmend dem Vorwurf ausgesetzt, übermäßig Drogen zu konsumieren. Nun hat der Tech-Milliardär reagiert und die Ergebnisse eines freiwilligen Drogentests auf seiner Online-Plattform X veröffentlicht. Zuvor hatte unter anderem die "New York Times" unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, Musk habe in der Vergangenheit angeblich "weitaus intensiver" auch harte Drogen wie Ketamin oder MDMA konsumiert, als bisher bekannt war.