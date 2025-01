Regionaler Krieg droht Kämpfe im Kongo: Rebellen greifen EU-Botschaften an

28.01.2025

Kinshasa: Demonstranten haben mehrere Botschaften angegriffen. (Quelle: Samy Ntumba Shambuyi/AP/dpa/dpa-bilder)

Ruanda will sich rohstoffreiche Gebiete seiner Nachbarländer einverleiben. Die von dem afrikanischen Land finanzierte Rebellengruppe M23 hat den Kongo dabei ins Chaos gestürzt.

Im Kongo eskaliert die Gewalt. Eine Rebellenmiliz ist auf dem Vormarsch und nimmt immer weitere strategisch wichtige Punkte ein. Gleichzeitig greifen Demonstranten in der Hauptstadt Botschaften von EU-Ländern an. Nun droht ein Krieg in der Region, schätzen Experten.

Goma ist in der Hand der Rebellen

Die M23-Rebellen haben eine strategische Provinzhauptstadt im Ostkongo angegriffen. Nun kontrolliert die Gruppe, die von Ruanda unterstützt wird, Teile des Flughafens von Goma. Die Rebellenmiliz M23 hätte außerdem alle strategischen Punkte der Stadt besetzt, sagte der Minister für ländliche Entwicklung und Parlamentsabgeordnete für Goma, Muhindo Nzangi Butondo, in einem Interview mit dem lokalen Radiosender Top Congo.

Rebellen der M23 seien am Dienstagnachmittag in großen Zahlen in den Straßen Gomas präsent, Soldaten hingegen nicht länger zu sehen, berichtete ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur vor Ort. Die Kämpfe zwischen der kongolesischen Armee und der Miliz seien in Goma zum Stillstand gekommen. Der Sprecher der M23, Willy Ngoma, sagte, die Stadt sei mittlerweile vollständig in den Händen der Rebellengruppe. Von der Regierung gab es dafür keine Bestätigung.

Von Präsident Félix Tshisekedi wird am Dienstag eine Rede an die Nation zu geplanten Sicherheitsmaßnahmen im Ostkongo erwartet. Der genaue Zeitpunkt dafür blieb zunächst unklar. Der stellvertretende Premierminister für innere Angelegenheiten, Jacquemain Shabani, teilte mit, die Regierung werde sich auf "die Verteidigung unseres Territoriums konzentrieren".

Demonstranten greifen Botschafen an

Zur gleichen Zeit haben Demonstranten in der Demokratischen Republik Kongo mehrere Botschaften angegriffen. Am Dienstag traf es die Vertretungen von Frankreich, Belgien und den Niederlanden, wie die jeweiligen Regierungen bestätigten.

Danach haben die Demonstranten auch afrikanische Botschaften angegriffen. Betroffen seien die Botschaftsgebäude von Kenia, Südafrika und Uganda in der Hauptstadt Kinshasa, sagte der kenianische Staatssekretär für Auswärtige Angelegenheiten Korir Sing'oei. Auch Botschaftspersonal sei demnach angegriffen worden. Der kongolesische Polizeibeamte Felix Mwisa sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Botschaft Ruandas sei ebenfalls angegriffen und geplündert worden.

Die gewaltsamen Proteste seien durch den aktuellen Angriff der Rebellengruppe M23 auf die Stadt Goma im Osten des Landes ausgelöst worden, so Sing'oei. Die Übergriffe auf die Botschaften seien "ein schwerwiegender Verstoß gegen das Völkerrecht, und wir verurteilen sie auf das Schärfste", sagte der Minister.

Experten befürchten Flächenbrand

Jetzt droht nach Einschätzung von Experten ein Krieg in der Region. "Das Risiko, dass die Situation in einen regionalen Konflikt eskaliert, ist real", schreiben Analysten des Thinktanks International Crisis Group. "Bleiben die Kämpfe unkontrolliert, könnten sie sich in der gesamten Region der Großen Seen ausbreiten und an die Schrecken der späten 1990er und frühen 2000er Jahre erinnern, als Millionen Menschen in einem länderübergreifenden Krieg im Kongo starben."

Es sei offensichtlich, dass Ruanda die langfristige Kontrolle über die Gold- und Coltan-reichen Regionen im Osten der Demokratischen Republik Kongo anstrebe, schreiben die Experten. "Die Rebellen und ruandische Truppen haben die von ihnen kontrollierten Gebiete vollständig neu organisiert, indem sie ihre eigenen Verwaltungen eingesetzt und lokale zivile Führungskräfte verdrängt haben."

Ruanda: Kivus "historisch ruandisches Land"

In den vergangenen Monaten habe Ruanda seine Strategie von Leugnung hin zu einer Rechtfertigung seines Vorgehens geändert. Ein hochrangiger Militär habe die Provinzen Nord- und Süd-Kivu im Oktober als "historisch ruandisches Land, das durch europäische Kolonialmächte ungerechtfertigt enteignet wurde", bezeichnet.

Die Rebellen, die bereits fast die gesamte Provinz Nord-Kivu kontrollieren, könnten als nächstes Süd-Kivu ins Visier nehmen. Das Nachbarland Burundi habe dort starke strategische Interessen, warnte der Thinktank. Es sei bereits zu tödlichen Zusammenstößen zwischen der kongolesischen Armee und burundischen Truppen auf der einen Seite, mit den von Ruanda unterstützten M23-Rebellen gekommen. Ruandas Außenminister habe Burundi beschuldigt, mit "genozidalen Kräften" zusammenzuarbeiten.