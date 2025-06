408 Kilogramm nicht auffindbar Nach US-Angriff: Wo ist das angereicherte iranische Uran?

Von t-online , jcz 25.06.2025 - 12:41 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Ein Satellitenbild der Atomanlage Fordo nach dem US-Angriff: Experten rätseln, wo das dort gelagerte Uran ist. (Quelle: Uncredited/dpa)

Immer mehr Zweifel werden laut, ob das iranische Atomprogramm durch die Angriffe der vergangenen Wochen wirklich zerstört wurde. Vor allem, da von einer wichtigen Komponente jede Spur fehlt.

Die Zerstörung des iranischen Atomprogramms war das erklärte Ziel der US-amerikanischen Angriffe auf den Iran. Und glaubt man dem US-Präsidenten, wurde dieses Ziel auch erreicht. Die Angriffe hätten die angegriffenen Atomanlagen: "Komplett und total ausgelöscht", so Donald Trump. Doch langsam werden Zweifel an dieser Darstellung laut.

So veröffentlichten mehrere US-amerikanische Medien einen Geheimdienstbericht, wonach die Schäden an den Anlagen Fordo, Natans und Isfahan nur oberflächlich seien. Darüber hinaus fehlt von den 408 Kilogramm angereichertes Uran nach den Angriffen jede Spur. Doch genau dieses ist essenziell für den Bau von Atomwaffen. Zwar verfügt der Iran nur über Uran, welches auf 60 Prozent angereichert ist, doch laut Experten ist es ohne größeren Aufwand möglich, dieses Material auf die für Kernwaffen notwendigen 90 Prozent anzureichern.

Nur wenige Fahrzeuge für Transport nötig

Beobachter gehen davon aus, dass der Iran genau dieses Material vor den Angriffen auf die Anlagen in Sicherheit gebracht hat. So erklärte der Direktor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, schon kurz nach dem Angriff der USA: "Iran hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass es dieses Material geschützt hat."

Satellitenbilder aus den vergangenen Wochen zeigen ein erhöhtes Verkehrsaufkommen rund um die unterirdische Anlage in Fordo. Da die Behälter, in denen das Material transportiert wird, relativ kompakt sind, wären nicht einmal besonders viele Fahrzeuge für den Transport nötig.

Kompliziert wäre der Transport der für die Anreicherung notwendigen Zentrifugen, da diese hochempfindlich sind. Doch auch das wäre im Rahmen der Möglichkeiten im Iran. Über den momentanen Aufenthaltsort des Materials gibt es verschiedene Vermutungen.

Nach Einschätzung von Ali Vaez, Iran-Direktor der Denkfabrik International Crisis Group, könnte sich das Material in einem "stark befestigten Tunnel in Natans" befinden, wie er dem "Spiegel" erklärte. Die betreffende Anlage in der Provinz Isfahan liege zwar näher an der Erdoberfläche als die unterirdische Einrichtung in Fordo, verfüge jedoch über tief gelegene Bauteile, die aus verstärktem Beton bestehen.

Grossi hingegen erklärte in einem Interview mit Fox News, dass seine Behörde "keinerlei Informationen darüber hat, wo sich das Material befindet". Er fügte an: "Wir sind die IAEA, daher spekulieren wir hier nicht." Er äußerte die Hoffnung, dass die IAEA bald wieder zu Kontrollen ins Land gelassen werde, denn "Meine Verpflichtung ist es, über jedes Gramm Uran Buch zu führen, das im Iran und in jedem anderen Land existiert." Mittlerweile hat der Iran aber angekündigt, vorerst nicht mehr mit der Atomenergiebehörde zusammenzuarbeiten. Lesen Sie hier mehr dazu.

"Lagerhaus würde ausreichen"

Auch der Atomwaffenexperte Pavel Podvig vom Uno-Institut für Abrüstungsforschung in Genf hält grundsätzlich verschiedene Optionen für denkbar. "Selbst ein einfaches Lagerhaus würde funktionieren, wenngleich eine geschützte Anlage etwa in einem Bergmassiv besser wäre", sagte er dem "Spiegel". In der Umgebung von Natans sei zuletzt eine neue unterirdische Anlage errichtet worden, die noch tiefer liegen soll als Fordo.