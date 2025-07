So will London Flüchtlinge abschrecken

Die US-Regierung kündigt weitere Waffenhilfe für die Ukraine an. Doch deren mutmaßlicher Umfang löst Kopfschütteln aus. Derweil rüstet Putin weiter auf.

Nachdem monatelang unklar gewesen ist, ob und in welcher Form die USA ihre militärische Unterstützung für die Ukraine fortsetzen, spricht Kiew nun von konkreten Schritten der US-Regierung in Sachen Waffenlieferungen. Demnach liege Präsident Wolodymyr Selenskyj ein konkreter Zeitplan für die Wiederaufnahme von US-Waffenlieferungen vor. Das sagte Selenskyj nach Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump.

Bereits am Dienstag hatte Trump gesagt, die USA würden mehr Waffen an die Ukraine schicken, um dem Land zu helfen, sich gegen die zunehmenden russischen Vorstöße zu verteidigen. Das Paket könnte defensive Patriot-Raketen und offensive Mittelstreckenraketen umfassen (GMLRS), eine finale Entscheidung über die genaue Ausrüstung wurde allerdings noch nicht getroffen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen in der US-Administration.

Wie das US-Politikportal "Axios" berichtet, soll ein erstes Hilfspaket der Amerikaner allerdings nur zehn Patriot-Flugabwehrraketen enthalten. "Wenn die USA uns nur zehn Raketen schicken wollen, muss das wohl ein schlechter Scherz sein", zitiert das britische Magazin "Times" einen ukrainischen Luftwaffenoffizier. "Das reicht nicht einmal für eine Schlacht".

USA verfügen noch über 3,86 Milliarden Dollar möglicher Hilfe

Allerdings sollen die Bestände der US-Regierung an Patriot-Raketen derzeit nur bei 25 Prozent der ursprünglich vorgesehenen Kapazitäten liegen. Der britische "Guardian" berichtet, dass dies Unruhe in der Trump-Administration ausgelöst habe. Washington fürchtet offenbar, sich im Ernstfall nicht ausreichend verteidigen zu können.

Die Hersteller der Patriot-Raketen kommen derweil mit der Produktion der Abwehrwaffen nicht hinterher. Wie das Nachrichtenportal "ntv" berichtet, soll etwa Lockheed Martin – neben der Firma Raytheon, der zweite große Hersteller - derzeit nur bis zu 500 Patriot-Raketen pro Jahr produzieren. Laut Militärexperten stellt Russland inzwischen jedoch 300 Geran-2-Drohnen innerhalb weniger Tage her. Zusätzlich soll Russland auch tausende Raketen vom befreundeten Regime aus Nordkorea erhalten.

Diktator Wladimir Putin setzt laut Militärstrategen also alles daran, die ukrainische Luftabwehr zu überfordern, die ukrainischen Truppen an der Front in einem Abnutzungskrieg auszubluten und bei der Produktion von Kriegsgerät die westlichen Kapazitäten zu übertreffen. Bislang sieht es so aus, als könnte diese Rechnung aufgehen, denn westliche Regierungen – allen voran die USA – taten sich zuletzt schwer mit ihrer Unterstützung für Kiew.

Patriots haben für Ukraine oberste Priorität

Seit Januar 2025 hatte die Trump-Regierung nur Waffen an die Ukraine geschickt, die noch vom ehemaligen Präsidenten Joe Biden genehmigt wurden. Biden war ein entschiedener Unterstützer Kiews; von Präsident Trump kamen in den vergangenen Monaten hingegen gemischte Signale. Mal lobte er Russland und kritisierte Selenskyj scharf, dann wiederum zeigte er sich mit Putin unzufrieden. Vor wenigen Tagen hatte er den russischen Machthaber scharf kritisiert: "Er tischt uns eine Menge Schwachsinn auf", sagte Trump.

Sollten sich die USA tatsächlich zur Lieferung entscheiden, würden die Waffen im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung bereitgestellt, der Presidential Drawdown Authority. Diese erlaubt es dem Präsidenten, aus den Waffenbeständen zu schöpfen, um Verbündeten in einem Notfall zu helfen. Den USA stehen noch 3,86 Milliarden Dollar aus der Presidential Drawdown Authority für die Ukraine zur Verfügung. Die letzte Abzugsgenehmigung wurde von Biden am 9. Januar in Höhe von 500 Millionen Dollar erteilt.