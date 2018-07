Nato registriert Militär-Bewegungen im Baltikum

Erneut haben sich russische Kampfjets den Grenzen der Nato-Staaten im Baltikum genähert. Das Transatlantikbündnis ließ daraufhin selbst Kampfflieger aufsteigen.

An den Grenzen der baltischen Staaten sind Nato-Kampfjets in der vergangenen Woche zu sechs Einsätzen aufgestiegen. Dabei seien 19 russische Maschinen im internationalen Luftraum über der Ostsee identifiziert worden - unter anderem Transportflugzeuge, Jagdflieger und Bomber, teilte das litauische Verteidigungsministerium in Vilnius mit.

Die Armee des benachbarten Lettland sichtete am Montag nach eigenen Angaben ein Schiff der russischen Marine nahe der eigenen Seegrenze. Das Kriegsschiff sei etwa 46 Kilometer vor der Küste in internationalen Gewässern der Ostsee geortet worden, teilten die Streitkräfte des baltischen Nato-Staates auf Twitter mit.

An den Grenzen der baltischen EU- und Nato-Mitglieder Estland, Lettland und Litauen werden seit Beginn der Ukraine-Krise vermehrt russische Kriegsschiffe und Militärflugzeuge gesichtet.

ZVEZDA: Aces over the Baltic: frames of the most complicated refueling Su-30SM and Su-24 in the air https://t.co/veEbOMT9f9 pic.twitter.com/J9Pan9ddY3