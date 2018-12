Trump droht China erneut mit Zöllen

Beim G20-Gipfel vereinbarten sie eine Waffenruhe. Doch US-Präsident Donald Trump hält den Druck im Handelsstreit mit China hoch. Aus Peking kommen versöhnliche Töne.



US-Präsident Donald Trump hat im Handelsstreit mit China trotz des jüngsten Waffenstillstands mit hohen Zöllen gedroht. Wenn es nicht zu einem effektiven Handelsabkommen komme, werde er chinesische Güter, die in die USA eingeführt werden, damit belegen, schrieb Trump auf Twitter. "Wir werden entweder einen ECHTEN DEAL mit China haben oder überhaupt keinen Deal." Er gehe aber davon aus, dass letztlich ein Abkommen abgeschlossen werde.

We are either going to have a REAL DEAL with China, or no deal at all - at which point we will be charging major Tariffs against Chinese product being shipped into the United States. Ultimately, I believe, we will be making a deal - either now or into the future....