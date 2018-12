Trump: China will Auto-Zölle "reduzieren und abschaffen"

Die USA und China haben sich in ihrem Handelsstreit angenähert. Nun will China die Zölle auf US-Autos senken – behauptet US-Präsident Trump.

China hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump zugesagt, Zölle auf US-Autos "zu reduzieren und abzuschaffen". Derzeit lägen die Zölle bei 40 Prozent, schrieb Trump auf Twitter.

China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S. Currently the tariff is 40%.