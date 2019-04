Wahlkrimi in Israel

Netanjahu und Rivale Gantz erklären sich beide zum Sieger

09.04.2019, 21:40 Uhr | dpa, t-online.de

Bei Israels Parlamentswahl zeichnet sich ein knappes Rennen zwischen dem konservativen Regierungschef Benjamin Netanjahu und seinem oppositionellen Herausforderer Benny Gantz ab.



Bei den Wahlen in Israel steht noch kein klarer Sieger fest: Netanjahus Likud kam laut TV-Prognosen auf 33 bis 36 Mandate und Gantz' Mitte-Bündnis Blau-Weiß auf 36 bis 37 Mandate.

Angesichts des sich abzeichnenden knappen Ausgangs bei den Parlamentswahlen in Israel haben Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und sein Herausforderer Benny Gantz den Wahlsieg jeweils für sich beansprucht. Die von der rechtsgerichteten Likud-Partei angeführte Liste habe einen "klaren Sieg" errungen", sagte Netanjahu am Dienstagabend.



Weiter erklärte er: "Der rechte Block unter Führung des Likud hat eindeutig gesiegt. Ich danke den israelischen Bürgern für ihr Vertrauen. Ich werde noch heute Nacht damit beginnen, gemeinsam mit meinen natürlichen Partnern eine rechte Regierung aufzubauen."

Ex-Generalstabschef Gantz bezeichnete seine Liste Blau-Weiß dagegen als den "klaren Sieger": "Wir haben gewonnen."

Zwei Fernsehsender sahen das rechte Lager mit Netanjahus konservativem Likud, den strengreligiösen Parteien und den rechten Parteien mit 64 bis 66 Mandaten klar vorn. Das Mitte-Links-Lager mit Gantz' Bündnis Blau-Weiß, der Arbeitspartei, der linken Merez-Partei und den arabischen Parteien erhielt dabei 54 bis 56 Mandate. Bei einem weiteren Fernsehsender kamen beide Lager auf jeweils 60 Mandate. Für eine Regierungsmehrheit braucht es mindestens 61 von 120 Mandaten.

Die Wahlbeteiligung lag bis zum Nachmittag bei 35,8 Prozent, etwas niedriger als bei der Wahl im Jahre 2015 zur gleichen Zeit (36,6 Prozent).

Kontrahenten schließen Koalition miteinander aus

Rechnerisch möglich ist auch eine große Koalition von Likud und Blau-Weiß. Allerdings hatten sowohl Netanjahu als auch Gantz im Wahlkampf gesagt, sie würden nicht mit dem jeweils anderen in einer Regierung sitzen.

Netanjahu ist seit 2009 durchgängig im Amt und war auch von 1996 bis 1999 Ministerpräsident. Er steht aktuell wegen Korruptionsvorwürfen massiv unter Druck.

Ex-Militärchef Benny Gantz vom Bündnis Blau-Weiß rief am Tag der Wahl zur Veränderung auf. "Dies ist ein Tag der Hoffnung, ein Tag der Einheit", sagte Gantz bei der Stimmabgabe in seinem Wohnort Rosch Haajin östlich von Tel Aviv. "Ich sehe den Menschen in Israel in die Augen und sage ihnen: Dieser Wandel ist möglich." Man müsse gemeinsam einen neuen Weg beschreiten. "Lasst uns die Demokratie respektieren und geht wählen!"







Eine Szene machte zudem Schlagzeilen: Auf dem Weg zur Stimmabgabe bei der israelischen Parlamentswahl hat Benjamin Netanjahus wichtigster Gegenspieler am Dienstag einem verunglückten Motorradfahrer geholfen. Benny Gantz hielt nach Medienberichten vom Dienstag auf der Fahrt zum Wahllokal seinen Wagen auf der Autobahn an, um dem Unfallopfer zu helfen.

Mit einer neuen Regierung wird bis Anfang Juni gerechnet.