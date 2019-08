Trump twittert Geheimdienstfoto von iranischem Raketenstart

So detaillierte Satellitenbilder sieht man selten: Hat US-Präsident Trump unabsichtlich die Fähigkeiten seiner Geheimdienste offenbart? Ein auf Twitter veröffentlichtes Foto aus dem Iran irritiert Fachleute.

Nach einem mutmaßlich gescheiterten Raketenstart im Iran hat US-Präsident Donald Trump eine Verwicklung seines Landes in den Vorfall abgestritten. Die USA seien in den "katastrophalen Unfall während der abschließenden Startvorbereitungen" einer Safir-Rakete auf der Abschussrampe in der nordiranischen Stadt Semnan nicht involviert gewesen, schrieb Trump auf Twitter. Jetzt wird Trump allerdings vorgeworfen, geheime Informationen veröffentlicht zu haben.

So berichtet der britische "Guardian" unter Berufung auf Geheimdienstexperten, dass Trump mit dem gestochen scharfen Detailfoto unabsichtlich offenbart haben könnte, wie hoch entwickelt die US-Satellitentechnik inzwischen ist. Eine andere Möglichkeit bestehe darin, dass ein Kampfjet beim Überflug das Bild gemacht hat – auch das eine interessante Information für gegnerische Geheimdienste.

Laut "Guardian" vermuten die Fachleute, dass Trump das Originalfoto mit seinem Telefon abfotografiert hat. Das deckt sich mit einem CNBC-Bericht, wonach Trump das Originalfoto während eines Geheimdienst-Briefings im Weißen Haus vorgelegt worden sei.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3