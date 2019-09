Klimaprotest in New York

Greta Thunberg: "Wir sind eine Welle der Veränderung"

21.09.2019, 11:53 Uhr | dpa, AFP, rok

Greta in New York: Unser Haus brennt!

Auch in New York gehen Hunderttausende für den Klimaschutz auf die Straße. Greta Thunberg ist dabei, spricht von einem "Wendepunkt für die Gesellschaft" und nimmt die UN in die Pflicht.

Die Aktivistin Greta Thunberg hat vor hunderttausenden Menschen in New York die weltweiten Klima-Demonstrationen als "Welle der Veränderung" gefeiert und gemahnt: "Unser Haus brennt!".

Nach ihrer Rede bei den Klimaprotesten in New York wird Aktivistin Greta Thunberg am Samstag beim Jugendklimagipfel der Vereinten Nationen erwartet. Nach UN-Angaben werden bei dem Treffen, der dem Klimagipfel mit Staats- und Regierungschefs am Montag vorgeschaltet ist, etwa 700 Teilnehmer erwartet – die 16-jährige Thunberg wird voraussichtlich auch sprechen. Bei der Veranstaltung sollen die Jungdelegierten Vorschläge für den Kampf gegen den Klimawandel erarbeiten. Die entwickelten Maßnahmen sollen den Staats- und Regierungschefs danach unterbreitet werden.

Bei den Protesten in New York erklärte Thunberg unter Jubel und Applaus der Zuhörer im Battery Park an der Südspitze Manhattans: "Wir sind nicht nur ein paar junge Leute, die die Schule schwänzen, oder ein paar Erwachsene, die nicht zur Arbeit gegangen sind – wir sind eine Welle der Veränderung. Zusammen sind wir nicht aufzuhalten."

"Wenn Sie zu der kleinen Gruppe von Menschen gehören, die sich von uns bedroht fühlen, dann habe ich sehr schlechte Nachrichten für Sie, denn das hier ist nur der Anfang. Es wird Veränderungen geben, ob Sie es mögen oder nicht."

Thunberg sprach von einem "historischen Tag". "Das ist der größte Klimastreik der Geschichte und wir sollten alle so stolz auf uns sein, denn wir haben das zusammen geschafft."

New York City is looking huge! Lower Manhattan is absolutely packed with people. It will take ages for everyone to get to Battery Park.#ClimateStrike #FridaysForFuture pic.twitter.com/InoX8kQmCa — Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 20, 2019

"Jetzt, wo wir gezeigt haben, dass wir es können, müssen sie zeigen, was sie tun können", sagte Thunberg an die Teilnehmer des UN-Klimagipfels gerichtet, der am Montag in New York beginnt. "Sie müssen nun Verantwortung übernehmen." Im Gespräch mit Nachrichtenagentur AFP sagte die 16-Jährige, sie hoffe, "dass dies ein Wendepunkt für die Gesellschaft ist, dass wir zeigen, wie viele Menschen engagiert sind, wie viele Menschen Druck auf die Politiker aufbauen – vor allem vor dem UN-Klimagipfel".

Den Organisatoren zufolge waren rund 250.000 Menschen zu der Demonstration in New York gekommen, das Bürgermeisteramt der Stadt sprach von rund 60.000. Das ist für New York nicht wenig, die Metropole hat aber auch schon deutlich größere Protestzüge gesehen. Die Demonstranten hatten sich am Mittag vor dem Rathaus getroffen und waren dann zum Battery Park gezogen. Die New Yorker Schulverwaltung hatte bereits vor ein paar Tagen angekündigt, dass alle Fehlzeiten an diesem Tag entschuldigt seien.





Auch in anderen Städten der USA wie etwa Washington, Boston oder Portland gab es Demonstrationen. Zuvor waren in diversen Städten weltweit bereits Hunderttausende auf die Straßen gegangen. Aufgerufen hatte die Jugendbewegung Fridays for Future.