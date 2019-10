Handelsstreit mit China

Trump verkündet Teileinigung

11.10.2019, 22:41 Uhr

Donald Trump im Oval Office: Am Freitag traf er sich mit Vize-Premier Liu He. (Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa)

Im Handelsstreit zwischen den USA und China hat es am Freitagabend einen Durchbruch gegeben. US-Präsident Donald Trump hat eine partielle Einigung mit China zur Beilegung des Handelskonflikts verkündet.

Über ein Jahr lang dauert der Handelsstreit zwischen den USA und China bereits an. Nun hat es eine erste Einigung gegeben. Wie der US-Präsident Trump am Freitag in Washington verkündete, sei in der jüngsten Verhandlungsrunde eine "sehr substanzielle" Vereinbarung getroffen worden. Sie stellt nach seinen Worten eine "Phase eins" eines umfassenderen Abkommens dar und beinhalte unter anderem die Themen geistiges Eigentum, Finanzdienstleistungen und Agrarprodukte.

Nach Angaben des Finanzministers Steve Mnuchin verzichten die USA auf eine bislang geplante Erhöhung von Zöllen auf Produkte aus China. Am Donnerstag erst hatte Donald Trump verkündet, Strafzölle gegenüber China ab kommendem Dienstag einzuführen. Geltende Strafzölle auf chinesische Waren im Wert von 250 Milliarden Dollar (227 Milliarden Euro) hätten von 25 auf 30 Prozent steigen sollen.

Der Handelskrieg führt in beiden Ländern zu einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und bremst auch die Weltkonjunktur. Viele Analysten warnen, der Konflikt könnte die US-Wirtschaft in eine Rezession schlittern lassen.