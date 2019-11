Umfrage in verschiedenen Ländern

Viele Menschen im Ausland halten Deutschland für zu mächtig

07.11.2019, 18:00 Uhr | dpa

Das Brandenburger Tor in Berlin (Symbolbild): Viele Bürger anderer Staaten finden, dass Deutschland in Europa zu mächtig ist. (Quelle: Getty/Getty Images)

Viele Bürger in anderen Ländern finden, dass Deutschland in Europa zu viel Einfluss hat. Einer aktuellen Umfrage zufolge ist diese Meinung vor allem in Südeuropa sehr verbreitet.

Nach der Wiedervereinigung ist Deutschland in Europa aus Sicht vieler Bürger anderer Staaten zu mächtig geworden – dies zeigt eine Umfrage in 13 europäischen Ländern sowie den USA, Kanada und Australien. 30 Prozent der dort Befragten teilen die Einschätzung, wie die am Donnerstag veröffentlichte Erhebung des Marktforschungsinstituts Ipsos ergab. Etwa ebenso viele - 29 Prozent - widersprechen dem aber.

Für zu mächtig halten Deutschland demnach besonders viele Befragte in Spanien und der Türkei (je 60 Prozent) sowie Italien (54 Prozent). Auch in Rumänien, Schweden, Russland und Ungarn teilen mehr Menschen diese Einschätzung (32 bis 38 Prozent), als ihr widersprechen.



Zwischen dem 20. September und 4. Oktober wurden bei der Online-Umfrage insgesamt 12 005 Personen aus 16 Ländern interviewt.