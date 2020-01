Proteste gegen "Heirate-deinen-Vergewaltiger"-Gesetz

Im türkischen Parlament steht ein Gesetz zur Debatte, das derzeit weltweit kritisiert wird. Es könnte Vergewaltiger von Minderjährigen vor Strafverfolgung schützen.

Ein Gesetzentwurf in der Türkei, der in dieser Woche im Parlament besprochen wird, sorgt international für Empörung. Der Entwurf sieht vor, dass ein Mann unter bestimmten Bedingungen nicht mit einer Strafe rechnen muss, wenn er Geschlechtsverkehr mit einer Minderjährigen hatte.



Einvernehmlicher Geschlechtsverkehr ist in der Türkei ab 18 Jahren erlaubt. Hat ein Mann eine sexuelle Beziehung zu einer Frau, die noch keine 18 Jahre alt ist, macht er sich strafbar. In dem Gesetzentwurf ist nun geregelt, dass er einer Strafe entgehen kann, sobald er die Frau heiratet.



Frauenorganisationen äußerten scharfe Kritik an dem Gesetzentwurf. Und auch die Vereinten Nationen warnen, ein solches Gesetz könne Kindesmissbrauch legitimieren. Ein Vergewaltiger könne sein Opfer dazu zwingen, ihn zu heiraten, um so der Strafe zu entgehen. Kritiker warnen zudem davor, dass ein solches Gesetz den Weg für Kinderehen und auch gesetzlich geduldete Vergewaltigungen ebnen könne.

