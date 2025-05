Zapfenstreiche stoßen gleichermaßen auf Ablehnung und Zustimmung. t-online-Leser erklären, was sie von der Zeremonie halten, die am Montag auch Kanzler Scholz zuteil wird.

Am Montagabend wird Olf Scholz feierlich aus seinem Amt als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland in Form eines Großen Zapfenstreichs verabschiedet. Diese Ehre wurde im März 2023 zuletzt der früheren Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und zuvor Altkanzlerin Angela Merkel im Dezember 2021 zuteil.

"Die Bundeswehr ist der Fels in der Brandung"

Der t-online-Leser unterstreicht die Bedeutsamkeit der Bundeswehr: "Ohne Streitkräfte, ohne die Soldaten, die jeden Tag ihr Leben und ihre Gesundheit für unsere liebgewonnenen Freiheiten einsetzen, würden wir alle von jenen beherrscht, die nur Terror und Gewalt über die Menschen bringen. Die deutsche Bundeswehr ist der Fels in der Brandung, der unsere Werte in einer immer unsicherer werdenden Welt schützt."

"Warum diese antiquierten Zeremonien?"

Von einer solchen Modernisierung, die sich Kai Müller wünscht, hält Annette Ellermann nichts. Sie sagt: "Es sollte so eine Veranstaltung öfter geben, denn die Bundeswehr ist ein Teil unserer Demokratie und auch mit ihrer Tradition und ihren Ritualen, die etwas Erhabenes haben." Angelika Ellermann möchte nicht, dass man alles nur um des Änderns Willen ändert. Sie weiß um die Gräueltaten des Dritten Reiches, merkt aber an:

Dieser gesteht Helmut Woppmann zu, sie habe es geschafft, "den Übergang von der Wehrmacht alter Schule in eine für damalige Zeiten neue Armee in der Nato zu bewältigen", wendet aber ein: "Gerade jetzt ist Säbelrasseln und Strammstehen, Zapfenstreich und Co. nicht das Gebot der Zeit. Tradition hat die Bundeswehr nicht. Sich auf die Tradition der alten Wehrmacht zu berufen, wäre fatal. Also warum diese antiquierten Zeremonien?", fragt er rhetorisch.